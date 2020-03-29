Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs sadece insan sağlığını tehdit etmiyor. Salgın nedeniyle küresel ekonomi de zor durumda.

"Çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay maaş ödeyeceğiz"

İş dünyası sürecin en az hasarla atlatılması için çeşitli önlemler almaya başladı. Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Toyota Türkiye, satış ve kar hedeflerini geri plana attıklarını açıkladı.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Türkiye olarak en kötü senaryoya göre, yıl sonuna kadar satışlar tamamen durduğu ve hiçbir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay maaş ödeyeceğiz" dedi.

Firma, bu süreçte kimsenin işten çıkarılmayacağını duyurdu. Çalışanlar zorunlu izne gönderilmeyecek, ücretsiz izin kullanmaya da zorlanmayacak.

"Herkesin sürece destek vermesi gerek"

Bu tür zor zamanlarda, her bir bireyin, firmanın, kurumun kendi gücüne göre, işin bir ucundan tutması gerektiğine inandıklarını söyleyen Bozkurt, her şeyi yetkili kumlardan, devletten beklememek gerektiğini, herkesin sürece destek vermesi gerektiğini belirtti.

Bozkurt, kısa çalışma desteğine de ihtiyacı olan firmaların yararlanması için başvurmayacaklarını açıkladı.