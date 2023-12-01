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Türkiye
AA 01.12.2023 15:15

Göçmen kaçakçılığı yapan sanıkların 408'er yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'dan Kırklareli'ne kamyon kasasında 51 kaçağı getirdikleri sırada yakalanan sanıklar için 408'er yıl hapis cezası istendi.

Göçmen kaçakçılığı yapan sanıkların 408'er yıla kadar hapsi istendi

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, H.A. ve O.K. ile tutuklu R.K. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

Şüphelilerin ifadesi, olay tutanağı, Plaka Tespit Sistemi kayıtları, araç tedbir bilgilerinin yer aldığı iddianamede, H.A, R.K ve O.K hakkında her bir düzensiz göçmen için 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, R.K'nin, yönetimindeki 34 JN 6738 plakalı kamyon ile 51 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için 60 bin lira karşılığında anlaştığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 25 Eylül'de asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

H.A'nın 34 DSS 493 plakalı otomobil ile öncülük faaliyeti yürüttüğü, kamyonda sürücü yanında O.K'nin de olduğu kaydedilen iddianamede, kamyon kasasında sınır bölgesine götürülmek üzere farklı uyruklardan 51 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

R.K, iddianamede yer alan ifadesinde, düzensiz göçmenler ile İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için 60 bin liraya anlaştığını kabul etti.

Sanıkların "göçmen kaçakçılığı" suçundan yargılanmasına 12 Aralık'ta başlanacak.

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Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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