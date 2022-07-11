Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 09:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Göçmen kaçakçılığı yapan organizatör yakalandı
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen organizatör, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda; 3 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır” denildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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