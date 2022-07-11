Meryem Özkıraç adlı kadın, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı.

Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza araç kamerasında

Kadının minibüsten düşme anı araç kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, minibüse binen kadının ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birine oturmak için hamle yaptığı, bu sırada dengesini kaybederek hareket halindeki minibüsün açık kapısından düştüğü yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.