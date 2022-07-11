Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 09:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
İzmir Otoyolu'nun Balıkesir gişeleri yakınında bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Erdek ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Ç. idaresindeki otomobile, iddiaya göre başka bir otomobil çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil, bariyerlere çarparak takla attıktan sonra karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Tolunay Acar, Niyazi Dönmez ve Berkay Deniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ç. ve Serhat Acar ise ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Minibüsün açık kapısından düşen kadın hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz