Balıkesir’in Erdek ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Ç. idaresindeki otomobile, iddiaya göre başka bir otomobil çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil, bariyerlere çarparak takla attıktan sonra karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Tolunay Acar, Niyazi Dönmez ve Berkay Deniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ç. ve Serhat Acar ise ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.