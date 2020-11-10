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Giresun'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Giresun’un Görele ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay akşam saatlerinde meydana geldi.
Nihat Kaya yönetimindeki kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu üzeri İsmailbeyli köyü mevkisinde, karşı yönden gelen İbrahim Özer idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Selami Çiftçi ve Cengiz Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralanan sürücüler Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 21:22
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