Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük'te öğrenci yurdunda 'ATA' yazısı oluşturuldu
[Fotoğraf: AA]
Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle oda ışıklarıyla "ATA" yazısı oluşturuldu.
Karabük Üniversitesi kampüsündeki 3 bloklu yurtta, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla ışıklı etkinlik yapıldı.
Bloklardaki bazı odaların ışıkları yakılarak "ATA" yazısı oluşturuldu.
Işıkların sabaha kadar açık kalacağı belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mustafa Kemal AtatürkSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 21:14
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