Giresun Valisi Enver Ünlü, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli hemşehrilerim; meteorolojik uyarılar kapsamında 14 Mart Pazartesi günü ilimiz genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."