Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 17:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Giresun'da eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'da kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Giresun Valisi Enver Ünlü, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli hemşehrilerim; meteorolojik uyarılar kapsamında 14 Mart Pazartesi günü ilimiz genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı
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