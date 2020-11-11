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Giresun'da 65 yaş ve üstündekilere sokak kısıtlaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri harici sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Giresun'da koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yeni bir karara imza atıldı.
Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiğini belirtti.
Ünlü, bu kısıtlamanın 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması için alındığını vurgulayarak, "Değerli büyüklüklerimiz, sizleri çok seviyoruz, bu kısıtlamanın sağlığınız için olduğunu unutmayın. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım" ifadesine yer verdi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:56
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