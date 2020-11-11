Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kapalı bir otelde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Dinek Mahallesi'ndeki 5 katlı bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 6 itfaiye aracının müdahalesiyle söndürüldü.
Kapalı olduğu öğrenilen 4 yıldızlı otelde maddi hasar oluştu.
Son Haberler
- 00:10
- 00:14
- 23:42
- 23:23
- 23:34
Sıradaki Haber
Ağrı'da karantinayı ihlal eden 8 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz