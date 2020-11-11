Dinek Mahallesi'ndeki 5 katlı bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 6 itfaiye aracının müdahalesiyle söndürüldü.

Kapalı olduğu öğrenilen 4 yıldızlı otelde maddi hasar oluştu.