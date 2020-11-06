Giresun için şiddetli sağanak uyarısı
Giresun Valisi Enver Ünlü, selin etkili olduğu kentte vatandaşları ani su baskını ve yıldırım olaylarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından Giresun için şiddetli sağanak uyarısında bulundu.
Vali Ünlü, Giresun'lu vatandaşları ani su baskını, heyelan ve yıldırım olaylarına karşı tedbirli olmaya davet etti.
Dikkat@meteoroloji_twi tarafından verilen kuvvetli yağış uyarısı devam etmektedir.— Enver Ünlü (@valiunlu) November 6, 2020
Lütfen duyarlı ve tedbirli olmaya devam edelim. pic.twitter.com/Ez9skEKhB9
İş makineleri sele kapılarak sürüklendi
Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu. Mursal Deresi taştı, araçlar ve iş makineleri sürüklendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur özellikle Giresun'da etkili oldu.
Mursal Deresi taştı, Tirebolu-Doğankent yolunda yürütülen yol yapım şantiyesini su bastı.
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