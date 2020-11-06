Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından Giresun için şiddetli sağanak uyarısında bulundu.

Vali Ünlü, Giresun'lu vatandaşları ani su baskını, heyelan ve yıldırım olaylarına karşı tedbirli olmaya davet etti.

Dikkat@meteoroloji_twi tarafından verilen kuvvetli yağış uyarısı devam etmektedir.



Lütfen duyarlı ve tedbirli olmaya devam edelim. pic.twitter.com/Ez9skEKhB9 — Enver Ünlü (@valiunlu) November 6, 2020

[Fotoğraf: DHA]

İş makineleri sele kapılarak sürüklendi

Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu. Mursal Deresi taştı, araçlar ve iş makineleri sürüklendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur özellikle Giresun'da etkili oldu.

Mursal Deresi taştı, Tirebolu-Doğankent yolunda yürütülen yol yapım şantiyesini su bastı.