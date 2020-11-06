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Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Hatay'da gümrük kaçağı 3 bin 138 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yayladağı ilçesi Aşağıpulluyazı Mahallesi ile Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde gümrük kaçağı 3 bin 138 paket sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralarla ilgili A.S. İ.C.Y. ve A.S. gözaltına alındı.
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