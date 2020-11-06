Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yayladağı ilçesi Aşağıpulluyazı Mahallesi ile Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde gümrük kaçağı 3 bin 138 paket sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla ilgili A.S. İ.C.Y. ve A.S. gözaltına alındı.