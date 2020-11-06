İstanbul'daki denetimlerde 659 kişiye ceza
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında dün kentte yapılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde, 33 araç, 99 iş yeri ve 659 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da dün 12 bin personelin katılımıyla 18 bin 581 iş yeri, 4 bin 52 taksi ve toplu taşıma aracının denetlendiğini belirtti.
Tedbirlere uymayan 33 araç, 99 iş yeri ve 659 kişi hakkında cezai işlem uygulandığını aktaran Yerlikaya, "Birinin bizi denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz tedbirlere uymalıyız" ifadesini kullandı.
İstanbul'da dün— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 6, 2020
12.000 personelin katılımıyla;
18.581 İş yeri,
4.052 Taksi/Toplu Taşıma Aracı denetlendi.
Tedbirlere uymayan
33 araç,
99 İşyeri ve
659 şahıs hakkında cezai işlem uygulandı.
Birinin bizi denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz tedbirlere uymalıyız. pic.twitter.com/NShGb9GmmM
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