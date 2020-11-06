Sakarya'da bir sokak karantinaya alındı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
Türkiye genelinde bölgesel karantina uygulaması devam ediyor.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine ilçeye bağlı Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak'ın bugünden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı.
Vali Kaldırım, salgınla mücadelede tedbirlerin artarak devam edeceğini ve başarının kurallara uymakla sağlanacağını kaydetti.
Salgınla mücadele kapsamında;— Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) November 6, 2020
Son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine, Hendek İlçemiz Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak bugünden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmıştır.
Salgınla mücadelede tedbirlerimiz artarak devam edecektir.
Başarı tedbirlere uymakla sağlanır...
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