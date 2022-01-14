Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 20:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Geri geri gelen araç yayaya çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da geri geri gelen hafif ticari araç, yayaya çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde E.Z. yönetimindeki hafif ticari araç, geri geri manevra yaptığı sırada yol kenarında yaya olarak yürüyen H.S'ye çarptı.
Çarpma sonucu yaya H.S, yere yığıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından H.S, 112 acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
O anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: Samsun Trafik Trafik Kazası
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