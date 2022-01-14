Kahküllü saçları ve taktığı renk renk fularlarıyla kameranın karşısına geçiyor. Michael Smith ile birlikte binlerce insana televizyondan İngilizce öğretiyordu.

Profesör Doktor Zülal Balpınar, yaklaşık 40 yıl önce TRT ekranlarında yayınlanan derslerle bir dönemin unutulmaz yüzü oldu.

Hiç promter kullanmadığını söyleyen Prof. Dr. Zülal Balpınar o günleri şöyle anlatıyor:

"Açık Öğretim Fakültesi kurulduğu zaman 80’li yılların başında İngilizce zorunlu bir dersti. Başka bir amaçla üniversiteye gelen İngiliz bir arkadaşımla tesadüfen soyunduk bu işe. Mike İngilizce, ben Türkçe anlatıyordum. Hiç promter kullanmadım. Kameranın ortasına bir sınıfı oturttum ve o sınıfa ders anlatım."

"Şimdi fazla tanıyan yok"

1983'te başlayan ve çekimleri Eskişehir'de yapılan program uzun yıllar sürdü, binlerce insana ulaştı.

O dönemlerde hapishanelerdeki mahkumlardan mektuplar geldiğini anlatan Balpınar, “’Lütfen bize kitap gönderin. Bütün koğuş İngilizce çalışmak istiyoruz’ diye. Bu şekilde İngilizce öğrenen, İngilizce çalışan insanlar oldu. Bir gün Ürgüp'e gitmiştik. Bir küçük oğlan, ‘Anne anne, televizyondaki teyze!’ diye bağırdı. Dedim ki yerin yedi kat dibine gitsem, bir yerden beni tanıyan çıkacak. O zamanlar öyleydi, şimdi fazla tanıyan yok” diye konuşuyor.

"Okumak dili çok geliştiren bir şeydir"

Birlikte ders anlattığı Michael Smith ile çok uyumlu bir ikili oldular. Balpınar, İngiltere'de yaşayan Smith ile hala görüşüyor ve sık sık o günleri anıyor.

TRT ekranlarında yayınlanan programla bir nesle İngilizceyi sevdiren ve aradan yıllar geçmesine rağmen, İngilizce öğretmekten hiç vazgeçmeyen Zülal Balpınar, şimdi Anadolu Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni yetiştirmeye devam ediyor.

Ve anne ve babalarının çok iyi tanıdığı öğretmenin yeni nesil için de tavsiyeleri var: Okumak dili çok geliştiren bir şeydir. Hem Türkçe hem İngilizce ve mutlaka mutlaka okusunlar.

