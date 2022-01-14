Van'ın Erciş ilçesinde, Abdurrahman Saluk'un kullandığı tır, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Cengiz Keleş'e ait evin duvarına çarptı.

Devrilen duvarla birlikte aracın bir kısmı evin içine girdi. Evin farklı bölümünde oturan sakinleri, "deprem oldu" zannederek, can havliyle kendilerini dışarı attı.

Evlerine tırın çarptığını gören Keleş ailesi sürücüye yardım etti. Araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

''Deprem oldu zannettik''

Ev sahibi Cengiz Keleş, kaza esnasında ailesiyle diğer odada çay içtiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Önce 'deprem oldu' zannettik. Hemen ailece dışarı çıktık. Evin arka kısmına geçince bir baktık ki tır evin duvarını devirmiş ve içeri girmiş. Sürücü şok içerisindeydi onu araçtan çıkardık. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradım. Komşular da gürültüyü duyunca geldiler. Sürücüyü hastaneye götürdüler. Çok şükür bizler iyiyiz ancak evde çok hasar oluştu."