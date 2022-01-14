İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce Emre Yasin Filiz'e hediye ettiği bisiklet çalındı. Bisikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, bisiklet hırsızlarını yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede bisikleti çalan 2 hırsız yakalandı.

Ekipler, yaptıkları süprizle çalınan bisikleti Emre Yasin Filiz'e teslim etti.

''Gerekirse yürüyerek gelirim''

Büyük sevinç yaşayan Filiz, ''Bir anda otururken arabayla geldiler. Hem bisikletimi getirdiler hem çiçek getirdiler. Tüm emniyet güçlerime çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini vurgulayan Filiz, ''Sayın Cumhurbaşkanım sen çık gel desen, ben hemen gerekirse yürüyerek gelirim. 10 günde gelirim, senin yanına gelirim. Seni çok seviyorum'' dedi.

Öte yandan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.