Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Rus Ortodoks Kilisesi Papazı Giorgi Sergeev, Beyaz Rusların ilçeden ayrılışlarının 101. yılı dolayısıyla da gerçekleştirilen törende, anıt önünde dua etti ve tütsü yaktı.

Sergeev ile Rusya'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Anton Skvortsov, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Türk Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Büyükelçi Ender Arat, Aziz Andrew Vakfı temsilcisi Melisa Murat, Ankara Türk Rus Dostluk Evi Temsilcisi Erol Uğurlu ile Prof. Dr. Aydın İIbrahimov anıta karanfil bıraktı.

Daha sonra anıtın bahçesinde bulunan müze ziyaret edilip anı defteri imzalandı. Anma töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.