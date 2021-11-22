Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen traktördeki çift hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kaza sırasında traktörde bulunan karı koca hayatını kaybetti.
İdris Arat idaresindeki traktör, köy içinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile eşi Nazile Arat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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