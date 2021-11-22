İdris Arat idaresindeki traktör, köy içinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile eşi Nazile Arat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.