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Türkiye
AA 23.08.2023 16:25

Gelibolu Yarımadası'ndaki yangın kontrol altında

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gelibolu Yarımadası'ndaki yangın kontrol altında

Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Küçükanafarta köyünde İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Eceabat, Gelibolu ve Edirne'nin Keşan ilçesinden gelen 3 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 loder, 2 greyder, Eceabat Belediyesine ait itfaiye ve mikserler ile çevre köylerde bulunan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek sağlandı.

 


 

5 saatte kontrol altına alındı

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Fidan, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanları ile Eceabat Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü de koordineli olarak ekipleri yönetti.

Alevlerin yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına başlandı.

Bölgede 20 hektara yakın makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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