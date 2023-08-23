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Türkiye
AA 23.08.2023 16:10

Trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Edirne'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru Melike Dilek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede hayatını kaybetti

Edirne-Havsa kara yolundaki kazada yaralanan polis memurlarından Dilek, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer polis memuru Onur Yüksel'in aynı hastanede tedavisi devam ediyor.

Polis memuru Hasan Burak Önder'in kullandığı 07 ALU 521plakalı otomobil, dün Edirne-Havsa kara yolundaki kavşakta Kadir Sekin idaresindeki 39 AAG 785 plakalı traktörün çektiği römorka çarpmıştı. Önder kaza yerinde yaşamını yitirmiş, araçtaki polisler Melike Dilek ile Onur Yüksel yaralanmıştı.

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