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Türkiye
AA 23.08.2023 15:36

İstanbul'da sıcak hava etkili

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da sıcak hava etkili
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kentte gün boyu etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar denize girmeyi, bazıları da gölgelik alanda dinlenmeyi tercih etti.

Avrupa Yakası'nda serinlemek isteyen bazı vatandaşlar, Beşiktaş'taki Aşiyan ve Florya Menekşe sahillerinde denize girdi.

Vatandaşlar, denizden çıktıktan sonra ağaç altında oturarak güneşten korundu.

Anadolu Yakası'nda ise sıcaktan bunalan vatandaşlar Çengelköy'de denize girerek serinledi.

Bazı vatandaşlar da sıcak havaya aldırış etmeden sahilde yürüyüş yapıp balık tutarak vakit geçirdi.

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