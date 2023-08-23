İstanbul'da sıcak hava etkili

Kentte gün boyu etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar denize girmeyi, bazıları da gölgelik alanda dinlenmeyi tercih etti.

Avrupa Yakası'nda serinlemek isteyen bazı vatandaşlar, Beşiktaş'taki Aşiyan ve Florya Menekşe sahillerinde denize girdi.

Vatandaşlar, denizden çıktıktan sonra ağaç altında oturarak güneşten korundu.

Anadolu Yakası'nda ise sıcaktan bunalan vatandaşlar Çengelköy'de denize girerek serinledi.

Bazı vatandaşlar da sıcak havaya aldırış etmeden sahilde yürüyüş yapıp balık tutarak vakit geçirdi.