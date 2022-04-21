Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında patlama meydana geldi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir binanın yanında patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralının olmadığı patlamaya dair tüm detaylar @trthaber’de.https://t.co/Hoe8D6mExu pic.twitter.com/ldq6g5oLzV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 21, 2022

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelere göre, patlamanın zaman ayarlı el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili uzman ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 05.40'da çarşaflı olduğu görülen bir kişinin binanın yanına gelişi, kısa süre sonra bölgeden ayrılmasının ardından patlamanın meydana gelişi görülüyor.

"Zaman ayarlı EYP parçaları elde edildi"

İstanbul Valiliği patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçemiz Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Şubesi önünde bir patlama ihbarı alınmıştır.

Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."