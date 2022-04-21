Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
[Fotoğraf: DHA ]
Van'ın Edremit ilçesi Kurubaş mevkisi yakınlarında patates yüklü kamyonet ile minibüs çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Van'ın Edremit ilçesi Kurubaş mevkisi yakınlarında patates yüklü kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Van
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