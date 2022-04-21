Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur Mahallesi'nde, Seyfettin Zengin’e ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm ahırı kapladı.

Çevre mezralardan köylüler, yangını söndürmek için olay yerine gitti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ahırda bulunan 72’si küçükbaş, 4’ü büyükbaş 76 hayvan telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayla ilgili tutanak tuttu.