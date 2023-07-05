Gaziantep'teki fabrika yangını 35 milyon dolarlık hasara neden oldu

Vali Çeber, fabrikada yanan bölümleri inceledi, fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Kemal Çeber, fabrikanın daha fazla zarar görmemesi için ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Üzücü bir olayın yaşandığını aktaran Çeber, şunları ifade etti:

"Üretilen ürünlerin olduğu depo yandı. Yangının çıkışıyla ilgili kanaatlerimiz var, arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. En büyük tesellimiz ölü veya yaralının olmamasıdır. Dumandan etkilenen arkadaşlarımız vardı, sağlık durumları iyi. Ekiplerimiz canla başla yangınla mücadele ettiler. Meydana gelen kayıp, hepimizi üzecek boyutta. Firma yetkililerimiz yaklaşık 35 milyon dolar kayıp olduğundan bahsediyorlar. Ölü yaralı olmaması en büyük teselli ama kayıp da önemli bir miktar. Allah fazlasıyla yerine koymayı nasip etsin."

Yangın 5 saatte kontrol altına alınmıştı

Dün, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üretilen bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

90 itfaiye personeli ve 40 araç ile müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u hastaneye kaldırılmıştı.