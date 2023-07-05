Açık 34.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.07.2023 14:54

Gaziantep'teki fabrika yangını 35 milyon dolarlık hasara neden oldu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üreten fabrikada çıkan yangının 35 milyon dolarlık zarara neden olduğunu söyledi.

Gaziantep'teki fabrika yangını 35 milyon dolarlık hasara neden oldu

Vali Çeber, fabrikada yanan bölümleri inceledi, fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Kemal Çeber, fabrikanın daha fazla zarar görmemesi için ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Üzücü bir olayın yaşandığını aktaran Çeber, şunları ifade etti:

"Üretilen ürünlerin olduğu depo yandı. Yangının çıkışıyla ilgili kanaatlerimiz var, arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. En büyük tesellimiz ölü veya yaralının olmamasıdır. Dumandan etkilenen arkadaşlarımız vardı, sağlık durumları iyi. Ekiplerimiz canla başla yangınla mücadele ettiler. Meydana gelen kayıp, hepimizi üzecek boyutta. Firma yetkililerimiz yaklaşık 35 milyon dolar kayıp olduğundan bahsediyorlar. Ölü yaralı olmaması en büyük teselli ama kayıp da önemli bir miktar. Allah fazlasıyla yerine koymayı nasip etsin."

Yangın 5 saatte kontrol altına alınmıştı

Dün, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üretilen bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

90 itfaiye personeli ve 40 araç ile müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

Gaziantep'te fabrika yangını: 10 işçi hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'te fabrika yangını: 10 işçi hastaneye kaldırıldı

Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u hastaneye kaldırılmıştı.

ETİKETLER
Gaziantep Yangın
Sıradaki Haber
Çanakkale'de sürücünün öldüğü kazada otomobilden uyuşturucu çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
37 binden fazla köy evinin inşasına başlandı
15:07
İsrail güçlerince Cenin'de öldürülen 10 Filistinli, son yolculuğuna uğurlandı
14:56
Çanakkale'de sürücünün öldüğü kazada otomobilden uyuşturucu çıktı
14:50
Bakan Fidan: Barış için tek geçerli yol bağımsız Filistin devleti
14:45
Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
14:34
Eski milletvekillerine ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda
Millet bahçeleri Ankaralılar için nefes ve etkinlik alanı oldu
Millet bahçeleri Ankaralılar için nefes ve etkinlik alanı oldu
FOTO FOKUS
Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada
Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ