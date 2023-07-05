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Türkiye
AA 05.07.2023 14:54

Çanakkale'de sürücünün öldüğü kazada otomobilden uyuşturucu çıktı

Çanakkale'de içerisinde uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de sürücünün öldüğü kazada otomobilden uyuşturucu çıktı

Lapseki'den Çanakkale istikametine giden Ferhat Aslan idaresindeki otomobil, Çanakkale-Bursa kara yolunun Kangırlı mevkisi yakınlarında soğuk hava deposunun yol ayrımındaki beton su kanalına çarptı.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobile ait parçalar çevreye savruldu.

Jandarma ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada, çok miktarda uyuşturucu hap, 10 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Olaya ilişkin Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, kazaya karışan otomobille bağlantılı olduğu ve başka bir araçla eskortluk yaptıkları tespit edilen A.D. ile H.C.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı.

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