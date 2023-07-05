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Türkiye
AA 05.07.2023 14:43

Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Öcalan'a ilişkin açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında 28 Haziran'da tutuklanan Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna tutukluluğa itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin üzerine yüklenen suça ilişkin suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti, tutuklulukta kaldığı süre, tutukluluğunun devamının ölçülü olması, kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını dikkate alınarak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararını usul ve yasaya uygun buldu.

Mahkeme, şüpheli avukatı Durna'nın tutuklama kararına itiraz yönündeki talebinin reddine hükmetti.

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