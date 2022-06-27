Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te zehir taciri 15 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette sorgularına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Gaziantep
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