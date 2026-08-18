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Türkiye
AA 18.08.2026 09:26

Gaziantep'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 17 yaralı

Turan Delikanlı idaresindeki yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı gişeleri yakınlarında O.Y. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Delikanlı ile otobüste muavinlik yapan Mehmet Sait Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 17 kişi, ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Çeber, "Kazayla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır." ifadesini kullandı.

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Gaziantep Trafik Kazası Otobüs
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