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Türkiye
DHA 18.08.2026 08:27

Antalya'da 6 araç birbirine girdi: 17 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı trafik kazasında 6’sı turist 17 kişi yaralandı.

Antalya'da 6 araç birbirine girdi: 17 yaralı

Dün saat 18.00 sıralarında Manavgat D-400 kara yolu Tekandız Mevkii’nde Yusuf Yerli’nin kullandığı tur minibüsü, ışıklı kavşağa yaklaştığında kırmızı ışık yanınca duran Osman Nuri Yerdoğan’ın kullandığı araca arkadan çarpınca toplam 6 araç birbirine girdi.

Yaralı turistler hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda büyük hasarın meydana geldiği kazada Macaristan uyruklu turistler Zlata Halusz, Sznezsanna Halusz, Kira Halusz, Vitalıj Halusz, Sandor Halusz, Ukraynalı Hanna Marianovych ile Osman Nuri Yerdoğan, Filiz Yerdoğan, Saadet Yılmaz, Ahmet Emir Yılmaz, Sedat Argan, Asya Argan, Aslı Argan, Suat Özaydın, Zeynep Özaydın, Ahmet Fırat Özaydın ve Yavuz Özaydın çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Manavgat’taki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaymakam incelemelerde bulundu

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Bölge Trafik İstasyon Amiri Başkomiser Mustafa Bozkurt ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Çetin kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle D-400 Karayolu’nda ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya Trafik Kazası
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