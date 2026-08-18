Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralandı

Kartal Mahallesi Ordu Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ambulansla otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kaldırıma çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı 3 meslektaşını hastaneye kaldırdı. Kaza yapan ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansa nakledilerek hastaneye götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kazayı gören Murat Şahin, hareket halindeki ambulansın sokağın başından hastayı aldığını belirterek, ambulansın ana caddeye ulaşmaya çalışırken ara sokaktan çıkan kırmızı araçla çarpıştığını, çarpışmanın etkisiyle ambulansın savrulduğunu söyledi.

Sağlıkçıların sırtlarından ve ayaklarından yaralandığını anlatan Şahin, "Sedyeye bindirip gönderdik. Hasta 1 kişiydi. Onda da bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu da ben indirdim. Sedyede değildi, kazanın etkisiyle aracın içindeki sedyeden araya düşmüştü" dedi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.