Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör propagandası yapan 8 kişiye gözaltı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 tüfek, 1 tabanca, 64 fişek, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, "terör örgütü propagandası" yaptığı tespit edilen 8 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 2 tüfek, 1 tabanca, 64 fişek, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü PKK/KCK PKK/YPG Terörle Mücadele
Son Haberler
- 11:52
- 11:51
- 11:43
- 11:29
- 11:27
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz