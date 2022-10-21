Balat'ta, bina, arsa ve iş yerlerine el koyan çeteye operasyon yapılmış ve 'Balat çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertilmişti. O çeteye ilişkin soruşturma nasıl başladı? Suç örgütü hangi olaylara karıştı? Soruşturmada son durum ne? İşte detaylar...

Polis uzun süre önce çeteyi takibe almıştı

Bina, arsa ve iş yerlerine el koydular. Kendilerine ait olmayan yerlerden kira topladılar. Kaçak otopark işlettiler. Balat çetesi olarak bilinen Mesut Baraj ve adamları, bir bar girişindeki kavgayla tanındı. Aslında polis, bu olaydan uzun süre önce çeteyi takibe başlamıştı.

Mağdurlar korkudan şikayetçi olamıyordu

Balat'ta, işgal ettikleri binalar nedeniyle, onlarca mağdur vardı. Büyük bir kısmı korkudan şikayetçi olamıyordu. Çeteden şikayetçi olan ilk isim sinemacı Enes Kaya'ydı. Enes Kaya, üyesi olduğu dernek için Balat'ta bir yer kiraladı fakat, Mesut Baraj orada bir işletme açmıştı ve kira vermediği gibi tahliye de etmiyordu.

Kiraladığı yer boşaltılmadığı için yerleşemeyen mağdur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldu. Bu şikayetin ardından savcılıkça soruşturma açıldı ve çetenin diğer faaliyetleri tespit edildi.

Kamu arazilerinde otopark işlettiler

Çetenin el koyduğu tek yer orası değildi. Sahipleri yurt dışında veya şehir dışında olan binaların bazılarına yerleşip, bazılarını da ilanla kiraya verdiler. Milli emlaka ait arazilerde otoparkçılık yaptılar. Gelirini çete lideri Mesut Baraj'a aktardılar.

Yapılan takip sonrası, Tüm bu faaliyetler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edildi.

2014 yılındaki bir silahlı saldırı çözüldü

Ayrıca 2014 yılında bir Alman turiste düzenlenen silahlı saldırı da bu soruşturma sayesinde çözüldü. Saldırıyı çete üyelerinden birinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Baraj ve adamları tutuklandı. Çetenin diğer faaliyetlerinin tespitine ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.

Kamera: Yüksel Şimşek