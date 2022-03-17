Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör propagandası yapan 6 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 2'si Suriyeli 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü
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