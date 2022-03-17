Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların yarından itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük kentte beklenen hava durumları ise şöyle;

Ankara: Bugünden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yarından itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir: Havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.