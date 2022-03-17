Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 08:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da metro arızası: Bir süre sefer yapılamadı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda bir süre sefer yapılamadı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle açıklama yaptı.
Açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" sözleri kullanıldı.
Daha sonra yapılan paylaşımda ise, seferlerin gecikmeli olarak yapılmaya başlandığı duyuruldu.
#MetroDuyuru #M5— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 17, 2022
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/Ws5Vi5Ej2j
Etiketler: Ulaşım
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