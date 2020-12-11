Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 672 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 672 kişiye ceza verildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 296 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 6, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 370 kişiye de idari para cezası kesti.
Ayrıca, denetlenen 272 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs
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