Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 08:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına darbe: 23 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adalet Bakanlığı'ndaki gizli yapılanmasına operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatta olan İnfaz Koruma Memuru, Cezaevi Katibi ve bazı kamu çalışanları Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından takip edildi.
Yaklaşık 6 ay hazırlık yapıldı. Şüphelilerin bağlantıları deşifre edildi. Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.
Operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 23'ü yakalandı.
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terör Örgütü
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