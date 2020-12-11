FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatta olan İnfaz Koruma Memuru, Cezaevi Katibi ve bazı kamu çalışanları Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından takip edildi.

Yaklaşık 6 ay hazırlık yapıldı. Şüphelilerin bağlantıları deşifre edildi. Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 23'ü yakalandı.