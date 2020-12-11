Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 05:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan hasta nakil ambulansı devrildi
Küçükçekemece’de bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan hasta nakil ambulansı devrildi.
S.K'nin kullandığı hasta nakil ambulansı, Florya Beşyol mevkii D-100 kara yolu Ankara istikametinde önde seyreden bir araca çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan ambulans, bariyerlere çarptıktan sonra devrilirken sürücü S.K. yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından devrilen ambulans çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasından sonra tekrar normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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