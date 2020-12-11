Muradiye ilçesinde bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Baraj gölünün su seviyesi, baraj kapaklarının arızalanması ve sonbahar aylarında yağışların yeteri kadar olmaması nedeniyle 10 metreye kadar düştü.

Bu durum hem bölgede yaşayanları hem de baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan işletmecileri tedirgin etti.

“Şu an kritik eşikteyiz”

Baraj gölünde yıllardır ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan Turan Karagülle, bu yıl baraj gölünde su seviyesinin çok düştüğünü ve ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Karagülle, "Baraj gölünün su seviyesi 50 metre civarındadır. En düşük olduğu aylarda bile 25-30 metre oluyor. Fakat bu yıl hem baraj kapaklarında çıkan arıza hem de yağışların olmaması nedeniyle seviye çok fazla düştü. Meydana gelen arızanın giderilmesi için yetkililer devreye girdi fakat yağışta yoktu ve boşalan gölün yeri dolmadı. Şu an kritik eşikteyiz. Bir daha ki yıl için vatandaşlar endişeli çünkü tarım için kullanılacak su bulunamayabilir" dedi.



