Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 2 bin 547 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te COVID-19 tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 547 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet ekiplerinin denetimleri devam ediyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 547 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetim gerçekleştirilen 610 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: gazianptep haber gaziantep koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 09:14
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