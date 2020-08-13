Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 547 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 610 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.