Haber Giriş: Kaynak: AA
Otomobil üst geçide çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de bir otomobilin üst geçide çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
26 yaşındaki Onur G. idaresindeki 35 AL 0310 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.
Onur G. ile Mehmet Tolga Y. ve Tolga U. araçta sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Tolga U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: üst geçit izmir çiğli kazaSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 06:33
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