Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinin Kıralan ve Yukarı Duru Mahallesi kırsalında başlatılan "Narko-Terörizmle Mücadele" operasyonlarının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Valilik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar devam edecek

Operasyonda, 13 farklı noktada 1 milyon 119 bin kök kenevir ile arazide kurutulmaya bırakılmış şekilde ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 756 kilogram kubar esrar ve kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde bin 250 metre uzunluğunda su hortumu bulundu.

Ele geçirilen kenevir bitkileri, numune alınmasından sonra diğer malzemeler ile yerinde imha edildi.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" sözlerine de yer verildi.