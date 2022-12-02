Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Gaziantep'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Orhan S. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep'teki kuzey gişeleri yakınında sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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