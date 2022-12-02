Söke Ticaret Borsasınca geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılan "Söke Pidesi"nin tescil süreci tamamlandı.

Tescilin kabul edilmesine ilişkin borsanın konferans salonunda program düzenlendi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, programda, sürecin başından sonuna kadar destekte bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Yavuz ise pidenin tescilinin turizm açısından önemli olduğunu belirterek, "Turistlerin şehre gitmeden önce baktıkları ilk şey yemektir. İtalyanların pizzası varsa bizim Söke'mizin de pidesi var. Odamıza ve bu konuda emek harcayan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Programa Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ve protokol üyeleri de katıldı.