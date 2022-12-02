Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Andırın andız pekmezi coğrafi işaretle tescillendi
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden "Andırın andız pekmezi" coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle coğrafi işaret başvurusu yapılan "Andırın andız pekmezi"nin tescil sürecinin tamamlandığı belirtildi.
Kahramanmaraş'ın bir değerinin daha tescillendiğinin ifade edildiği açıklamada, kentteki yöresel lezzet ve el sanatlarının koruma altına alınması için yapılan tescil başvurularının sürdüğü kaydedildi.
Etiketler: Coğrafi İşaretler Kahramanmaraş
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