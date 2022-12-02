İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kardeşler Recep ve Şükrü A.'nın bacaklarından yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Olay gecesi şüpheli A.G.'yi suç aleti tabancayla gözaltına alan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliler K.B. ile İ.D.'yi ise düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kavgaya elektrikli testereyle gittiler

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta 21 Kasım'da iki grup arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep ve kardeşi Şükrü A. bacaklarından yaralanmıştı.

Kavgayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarında; iki kardeşin bıçak ve elektrikli testereyle diğer kişilerin üzerine yürüdüğü, A.G.'nin tabancayla ateş açtığı, yere düşen kişinin içki şişesiyle darbedildiği görülüyor.