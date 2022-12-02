Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Köşk ilçesinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.
Cevdet Kurt idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, Aydın-Denizli kara yolu Çarşı Mahallesi'nde, Emrullah Özdemir'in kullandığı minibüsle çarpışmasının ardından yol kenarındaki otomobil ve tıra çarptı.
Sürücüler Kurt ve Özdemir ile tır şoförü Bilal Çolakoğlu ve otobüs muavini Doğan Özkaya yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkaya'nın kendisine müdahale edilirken sigara içmeye devam etmesine sağlık ekipleri ve vatandaşlar tepki gösterdi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı olan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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